Maltempo, allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria

Allerta gialla per il maltempo in Piemonte. Nuvole in aumento da oggi pomeriggio e "marcato peggioramento da domani".

Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede "rovesci diffusi e temporali, che potranno risultare particolarmente intensi a ridosso dei rilievi meridionali e in particolare sul settore appenninico, in sconfinamento dalla Liguria". Possibili, quindi, "locali allagamenti, fulmini e vento e isolati fenomeni franosi".

Un'attenuazione del maltempo sul Piemonte è attesa dalla serata di domani ma il tempo resterà variabile anche nella giornata di domenica. "con annuvolamenti irregolari alternati a parziali schiarite e isolati deboli rovesci, più persistenti su zone montane e pedemontane".