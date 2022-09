Monopattini, la stretta di Torino

La stretta annunciata diventa realtà. E' stata approvata oggi, martedì 6 settembre, la delibera della Giunta comunale che stabilisce “ulteriori indirizzi per l'esercizio di micromobilità”. Tradotto: Torino decide di dare delle regole ai monopattini.



Innanzitutto diminuirà il numero degli operatori, quattro al massimo, che potranno dispiegare sul territorio cittadino una flotta tra i 250 e i 750 mezzi per un totale complessivo che non potrà superare i 3 mila monopattini. Un numero sufficiente, secondo uno studio fatto dall'Assessorato alla mobilità, per garantire un servizio adeguato senza generare intralcio agli altri utenti dello spazio pubblico.



Il secondo obiettivo è la lotta alla “malasosta” e all'abbandono dei monopattini su marciapiedi e in zone non consone. Confermato il divieto di parcheggio nelle piazze auliche, tra le quali piazza Castello e San Carlo. In più previsto un sistema di gestione che permetta il bloccaggio solo se i mezzi si trovano all'interno delle aree in cui è consentita la sosta. Nei casi di ritrovamento di mezzi del servizio in luoghi pubblici non utilizzabili a questo scopo, anche dovuti ad atti vandalici, gli operatori dovranno provvedere al recupero a loro spese e in un ragionevole lasso di tempo.