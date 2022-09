Monumenti "spenti" a Novara contro il caro bollette

Contro il caro bollette il Comune di Novara sceglie la strada dell'austerity.

Dalla prossima settimana, per contenere i costi energetici del Comune (ma anche, dicono da Palazzo Cabrino, per sensibilizzare i cittadini sul problema del risparmio e del contenimento degli sprechi) i monumenti della citta' verranno spenti definitivamente o prima dell'orario consueto per dare un segnale chiaro di quanto non solo i cittadini ma anche gli enti locali risentiranno degli aumenti succitati.

La Cupola di San Gaudenzio, monumento simbolo della citta', si spegnera' a mezzanotte, mentre e' previsto lo spegnimento totale per la facciata del Municipio, l'Ossario della Bicocca (sacrario dei caduti della battaglia del 1849) e altri. Spente anche le varie statue collocate in ambito cittadino, cosi' come le fontane.