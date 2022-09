Morto sul lavoro a Candiolo

Un uomo di 58 anni è morto nel pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento della ditta Coggiola di Candiolo, nel torinese, schiacciato da una pressa.

La tragedia è avvenuta attorno alle 16: secondo le ricostruzioni, l'operaio era vicino al macchinario quando per circostanze ancora al vaglio degli investigatori è stato preso in mezzo. I soccorsi sono partiti immediatamente: i colleghi hanno tentato di liberarlo dalla morsa, cosa poi riuscita solo grazie all'arrivo dei vigili del fuoco. L'equipe del 118 ha poi cercato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.