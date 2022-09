Mottarone, la fune era danneggiata

La fune della funivia del Mottarone era danneggiata, ma non si ha conferma che i forchettoni fossero attivati. Sono alcuni dei punti chiave trapelati da una delle perizie depositate in Tribunale, a Verbania, dal collegio di ingegneri informatici composto Paolo Reale, professore dell'Università Uninettuno di Roma, e da Paolo Dal Checco, chiamati a far luce sulle cause dell'incidente in cui il 23 maggio dell'anno scorso persero la vita 14 persone.

Se qualcuno avesse fatto i controlli con cadenza regolare sulla fune, e anche sotto il manicotto a pochi centimetri dalla testa fusa, si sarebbe accorto che la fune aveva dei problemi e che era ammalorata per via di una serie di concause che gli esperti hanno indicato.

Il registratore eventi, ossia la scatola nera della funivia del Mottarone, non consentiva di rilevare l'attivazione o meno dei forchettoni e quindi, in assenza di un loro tracciamento, non c'è alcun dato registrato che possa indicare quando erano attivati e quando erano disattivati. Se quel giorno non fossero stati inseriti i forchettoni, però, sarebbe entrato in funzione il freno d'emergenza e la cabina si sarebbe bloccata sulla fune.

Una perizia di migliaia di pagine. Prove raccolte in un anno e mezzo di sopralluoghi, test ed esami, e depositate dopo quattro proroghe, che saranno discusse nelle udienze fissate il 20, 21 e 24 ottobre per l'incidente probatorio, quando il percorso processuale inizierà a muovere i primi passi. Non è escluso che anche la posizione dei quattordici indagati possa cambiare, in meglio o in peggio.

Oltre alla perizia informatica, presso la cancelleria del gip Annalisa Palomba è stato depositato anche il lavoro portato a termine dai docenti guidati dal professor Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli. Da quanto si è potuto capire, le loro conclusioni sono in linea con quanto già venuto a galla in precedenza.

Del resto la Commissione di indagine di Digifema - la direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, emanazione del Mit - aveva già inserito tra le cause dell'incidente a cui è sopravvissuto il solo piccolo Eitan la fune rotta per il "progressivo invecchiamento" dovuto a fenomeni non adeguatamente monitorati o forse, in alternativa, per un brusco "aumento di tensione". Poi il blocco dei freni di emergenza, che ha reso "disastroso" l'incidente. Ed anche la scarsa preparazione del personale e le carenze nella gestione del servizio.

Il lavoro dei periti sarà discusso in aula tra poco più di un mese.