Muore cadendo da un canalone in Val Vigezzo

E' stato ritrovato in fondo ad una gola il corpo senza vita di un uomo di 79 anni che dal primo pomeriggio era disperso nella zona di Dissimo, frazione del comune di Re, in val Vigezzo nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo era andato nei boschi in cerca di funghi insieme al fratello, ma dall'ora di pranzo se ne erano perse le tracce. Le ricerche, a cui hanno preso parte il Soccorso Alpino della stazione di Vigezzo, gli uomini della Sagf della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, si sono protratte per l'intero pomeriggio.In serata la tragica scoperta.