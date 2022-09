Non fu il "contabile della 'ndrangheta", annullate le condanne

Era stato indicato come "il contabile della 'Ndrangheta" e condannato per due volte dal Tribunale di Torino. Ora però la Corte d'appello di Milano ha revocato entrambe le sentenze a carico di Giuseppe Pontoriero, 78 anni, commercialista di Rivoli, nel Torinese, "perché il fatto non sussiste".

Pontoriero era stato coinvolto in una delle indagini più importanti sulla 'ndrangheta nel Nord-Ovest, accusato di concorso in riciclaggio per le aziende che seguiva, tra cui un agriturismo. Dopo l'assoluzione dei due indagati principali dell'inchiesta, i suoi avvocati hanno ottenuto per lui la revisione del processo.