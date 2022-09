Novara, il Circolo dei lettori anche al Castello

Il Circolo dei Lettori arriva al Castello Sforzesco di Novara aggiungendo i nuovi spazi alla sede del Broletto. Cresce l'offerta culturale in città. Oggi l'inaugurazione interamente dedicata al tema della felicità. Un'operazione a cui hanno lavorato Regione Piemonte e Città di Novara con la Fondazione Castello di Novara puntando a fare di Novara un centro importante per il libro.

L'inaugurazione è oggi, giovedì 8 settembre. Sulle ragioni per non smettere di essere felici interverranno dalle 18, l'attrice Lella Costa e Matteo Caccia, autore e voce di Storie di Rinascita su Radio24. A seguire, recitano la loro intima relazione con l'oggetto-mondo la Libramante Petunia Ollister con "Dimmi chi sei e ti dirò il libro che fa per te", l'Illustratore Andrea Bozzo con “La Dedica dello Scrittore”, la calligrafa Alex Barocco con “Una Parola sola”, ma scritta bene. In programma anche musica con "Quando non sai cos'è allora è jazz" e le sonorità del collettivo Tendha, in

collaborazione con Novara Jazz e lo spettacolo con la performance della Scuola del Teatro Musicale e Fondazione Teatro Coccia con il Cast di Tick Tick... Boom!.

"Il Circolo dei lettori si espande nel luogo più iconico e rappresentativo della città. Questa è la 'mission' del Circolo: espandersi, produrre e trasmettere cultura rendendosi sempre più

riconoscibile, all'insegna dell'entusiasmo e della felicità" commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori. "La fondazione, che gestisce il complesso monumentale e il Circolo dei lettori potranno collaborare ancora più strettamente per offrire un ricco programma culturale alla città" commenta Maurizia Rebola, presidente della Fondazione Castello di Novara.