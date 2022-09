Orchidee per tutti i gusti, arriva a Mercenasco la mostra mercato Orchiday

A poco più di sei mesi dalla sua settima edizione tenutasi a fine febbraio scorso, sabato 3 e domenica 4 settembre torna a grande richiesta, ORCHIDAY, la Mostra Mercato Internazionale di Orchidee di Peraga ad Mercenasco, nel torinese.

Un’edizione speciale che va ad aggiungersi al tradizionale appuntamento di inizio anno, un evento che nel 2022 raddoppia per rispondere alle richieste dei tanti appassionati e curiosi che trovano, in questo appuntamento floreale, un’occasione speciale per scoprire, ammirare e “adottare” alcune delle orchidee più belle al mondo.

Saranno portati in mostra più di 300 generi diversi di orchidee e oltre 1000 specie, varietà e ibridi.

Tantissime le particolarità: ci sarà la Paphiopedilum purpuratum, una delle più piccole Scarpette di Venere, chiamata volgarmente così per la forma del suo fiore, tipicamente a scarpetta. Una miniatura originaria di Hong Kong, amante del clima caldo, che predilige l’ombra in estate e la luce in inverno. Ci sarà anche la Brassia, l’Orchidea Ragno, i suoi fiori, molto grandi e profumati, possono arrivare fino a 45 cm l’uno e i colori sono variabili ma tendenzialmente più sul verde e giallo. E ancora, la Psychopsis papilio, la particolarissima orchidea farfalla che nell’800 stregò Lord Cavendish, celebre chimico e fisico inglese.

A curare l’allestimento e la selezione il collezionista Giancarlo Pozzi; sono più di 50 gli ibridi da lui creati e registrati presso l'Orchid Register della Royal Horticultural Society di Londra, “l’anagrafe" mondiale delle orchidee.