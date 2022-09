Ortofrutta, convocato il tavolo in Regione

E' convocato per martedì 27 settembre, nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione, il tavolo con i rappresentanti del comparto ortofrutticolo piemontese per definire le azioni strategiche da attuare di fronte all’attuale grave crisi economica che ha investito in particolare il mercato della frutta in Piemonte e che ha determinato un aumento dei prezzi dovuto sia ai costi di produzione che ai costi di raccolta, come è stato denunciato dai frutticoltori del Cuneese.

Al tavolo regionale parteciperanno i rappresentanti delle associazioni agricole, delle associazioni cooperative, delle organizzazioni dei produttori, dei consorzi di tutela, di Fondazione Agrion e dell’Università di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.