Viveva solo e sa alcuni giorni non rispondeva al citofono e al telefono. Un uomo di 70 anni è stato ritrovato dai carabinieri a Venaria nel suo alloggio, in uno stabile di

corso Puccini. L'uomo, pensionato viveva da solo. Ad allertare i militari i suoi parenti preoccupati per le mancate risposte.

Secondo una prima ricostruzione del medico legale dell'Asl To3, sarebbe deceduto di morte naturale almeno quattro giorni prima del ritrovamento del corpo.