Supercoppa di basket, serie A. Sfuma il sogno di finale per Tortona. A Brescia, finisce 84 a 83 per Sassari, nella prima semi-finale. Gara molto combattuta, con repentini cambi di fronte e continui sorpassi, dominata soprattutto nelle fasi iniziali dal Derthona, squadra rivelazione della passata stagione. Nella seconda semifinale Virtus Bologna ha battuto Olimpia Milano per 72 a 64.

Sassari e Milano, in campo alle 20.45, a Brescia per giocarsi la finale di Supercoppa.