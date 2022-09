Pernigotti, a guidarla sarà Attilio Capuano, amministratore delegato di Walcor

Si apre uno spiraglio per il futuro di Pernigotti. Il fondo Lynstone di Jp Morgan ha assicurato che la produzione ripartirà a pieno ritmo in tempi brevissimi, ma servirà una cassa integrazione di 18-24 mesi.

Intanto è stato indicato come futuro responsabile della Pernigotti, Attilio Capuano, attuale Ad della Walcor di Cremona. Vanta esperienze in colossi come Johnson & Johnson, Ferrero e Lavazza.

Capuano gestirà entrambe le aziende. Walcor e Pernigotti vantano rapporti di lunga durata con la produzione delle uova pasquali a Cremona, con il marchio Pernigotti. Nell’ultimo anno Walcor si è anche occupata della commercializzazione, aiutando Pernigotti a non perdere ulteriori fette di mercato.