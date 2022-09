Pernigotti, salta ancora l'accordo per la cassa

Salta l'appuntamento per la cassa integrazione alla Pernigotti. Altro rinvio al 19 settembre per il videocollegamento, in programma, sull'aggiornamento per la concessione della cassa integrazione straordinaria alla Pernigotti di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. "La riunione è slittata - spiega Raffaele Benedetto della Flai Cgil di Alessandria - per l'indisponibilità del ministero del Lavoro. Chiesto comunque alle parti, alla Walcor ma soprattutto a JPMorgan, l'invio di una relazione scritta con gli impegni che si assumono per Pernigotti e, quindi, per il rilancio dell'azienda".



Il 30 giugno è scaduta quella per riorganizzazione. A metà luglio Pasentis Holding, proprietaria di Pernigotti ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'intero pacchetto azionario della Pernigotti con il fondo Lynstone Ssf di proprietà del gruppo JPMorgan; il piano industriale è stato presentato a fine agosto. Il fondo Lynstone di Jp Morgan ha assicurato che la produzione ripartirà a pieno ritmo in tempi brevissimi, ma servirà una cassa integrazione di 18-24 mesi. L'operazione dovrebbe concludersi a fine settembre.