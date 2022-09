Picchiava e minacciava la compagna, arrestato

Picchiava la compagna ed è arrivato a minacciarla con un coltello da cucina. Un 46enne originario di Biella è ora in carcere a Vicenza. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Ad arrestarlo, i Carabinieri di Valdagno (VI), intervenuti dopo una lite in casa della coppia, sabato sera scorso. La donna ha raccontato di essere stata aggredita e percossa per l’ennesima volta ed anche minacciata di morte con un coltello da cucina. E' stata curata in ospedale.