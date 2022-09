Piemonte, ciak si gira

Il Piemonte protagonista di tanti set cinematografici che porteranno Torino e il Lago Maggiore sul piccolo e grande schermo. Iniziano le riprese di ben cinque produzioni: tre serie tv e due lungometraggi per il cinema.

Diciassette settimane quelle previste per le riprese di “Cuori 2” che coinvolgeranno attori e professionisti piemontesi. La serie Tv, diretta da Riccardo Donna e andata in onda su Rai1 lo scorso autunno, è una coproduzione Rai Fiction e Aurora Tv Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Riporterà in scena le vicende dell’equipe dell'ospedale Molinette - Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nuovamente nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici - che negli anni ’60 rivoluzionò l’allora nascente cardiochirurgia. La preparazione della serie è iniziata a Torino già a fine luglio agli Studi Lumiq.

Grande attesa anche per la seconda stagione de “Il Re - seconda stagione”, che vedrà nuovamente Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, controverso Direttore di un carcere di frontiera, affiancato da Isabella Ragonese e Anna Bonaiuto. Iniziano le riprese, che dureranno sette settimane, dopo la lunga preparazione avviata l’11 luglio presso l’ex Carcere Le Nuove.

Dallo scorso 2 settembre, e per cinque settimane, proseguiranno a Torino, dopo alcuni giorni di set sul Lago Maggiore a Solcio di Lesa, anche le riprese di “Anima Gemella”, una nuova serie tv per la regia di Francesco Miccichè e con Daniele Liotti protagonista.

Poi ci sono due lungometraggi per il cinema: via alle riprese de 'La bella estate', scritto e diretto da Laura Luchetti e prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema, realizzato con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di Film Commission Torino Piemonte. Tratto

dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, 'La Bella estate' sarà realizzato interamente a Torino per sei settimane. Sempre Torino è la città scelta per le riprese di un altro lungometraggio, 'Birds', scritto e diretto da Pau Durà e prodotto dalla spagnola Fosca Film: una tappa torinese di quattro

giorni (dopo circa 3 settimane di preparazione) all’interno del lungo viaggio che porterà i due protagonisti da Valencia alla Romania.

“Un’estate che si chiude nel migliore dei modi per Film Commission Torino Piemonte e che ci proietta verso un autunno di altrettanti importanti risultati - così commenta il presidente della Fondazione Beatrice Borgia, che aggiunge -, siamo davvero soddisfatti di poter annunciare la

presenza in contemporanea in Piemonte di ben 5 set prestigiosi, proprio mentre siamo presenti alla Mostra del Cinema di Venezia con 6 titoli. Stiamo inoltre lavorando a pieno ritmo per accogliere al meglio le produzioni che prenderanno il via in autunno: primo ciak in ottobre già confermato per altri 4 progetti, 2 serie tv e 2 lungometraggi".