Politecnico di Torino, sportello per gli studenti stranieri per il codice fiscale

Uno sportello temporaneo presso l’Area Internazionalizzazione del Politecnico di Torino per facilitare studenti, ricercatori e docenti internazionali residenti all’estero nella richiesta del codice fiscale. Rinnovata la collaborazione tra Ateneo e Agenzia delle Entrate. Quest’anno lo sportello sarà attivo il lunedì ed il mercoledì, nel periodo di punta delle immatricolazioni, dal 21 settembre al 14 ottobre 2022, presso la sede di C.so Duca degli Abruzzi 24, dalle 9.00 alle 12.00. Il codice fiscale rappresenta un passaggio indispensabile per la permanenza in Italia: necessario per iscriversi all'Università ma anche per altri aspetti pratici come la stipula di un contratto d’affitto.