Positivi al Covid 1.553. Crescono i ricoveri ordinari

I nuovi positivi al Covid in Piemonte sono 1.553 con un rapporto positivi/tamponi al 9%. I ricoveri ordinari sono 290 (+13 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia

intensiva sono 7 (come ieri). Si registrano 4 decessi. Questi i dati del bollettino della regione Piemonte del 2 settembre .