Prima sconfitta stagionale del Toro

Prima sconfitta della stagione per il Torino sul campo dell'Atalanta che si impone per 3 a 1. Non è servita ai granata la bella rete di Vlasic al 77esimo. Dopo un primo tempo molto combattuto e ricco di gioco, per i bergamaschi apre le marcature Koopmeiners su rigore, provocato da un fallo di Aina nel recupero. Bastano due minuti della ripresa e l'Atalanta sullo sviluppo di una punizione, raddoppia sempre con il centrocampista danese che all'84esimo, ancora dal dischetto - per un fallo di Lazaro - mette a segno una tripletta.

Primo tempo equilibrato, nella ripresa il Toro ha subito un contraccolpo per i due gol ravvicinati. Con l'ingresso di Radonjic al posto di Seck i granata hanno ritrovato il ritmo e regalato ai tifosi l'illusione di poter recuperare il risultato. Invece, gli uomini di Juric hanno pagato care alcune ingenuità difensive.

Con questa vittoria la squadra di Gasperini raggiunge la Roma in testa alla classifica. I granata restano fermi a 7 punti

Servizio di Brunella Mascascarino

Montaggio di Marco Rondoni