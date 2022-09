Primi dati sugli scrutini per il Senato, il centrodestra vince 4 a 1

Prime proiezioni sui risultati del voto maggioritario per il Senato. Nel collegio di Torino il risultato sembra aperto, col centrosinistra in vantaggio. Negli altri quattro è in vantaggio il centrodestra con un distacco tale che difficilmente potrà essere colmato.

Con 128 sezioni scrutinate su 919, nel collegio UO1 (Torino e provincia), risulta avanti Andrea Giorgis, del centrosinistra, col 37,4% su Marzia Casolati, del centrodestra, col 34,2%. Il dato aggiornato in tempo reale.

Con 130 sezioni su 985, nel collegio UO2 (Moncalieri), risulta avanti Paola Ambrogio (centrodestra) col 46,5% su Elena Apollonio (centrosinista) col 26,7%. Il dato aggiornato in tempo reale.

Con 69 sezioni scrutinate su 1130, nel collegio UO3 (Biella, Novara, VCO, Vercelli e Ivrea), risulta avanti Gaetano Nastri, del centrodestra, col 59,8% su Rossano Pirovano, del centrodestra, col 21,7%. Il dato aggiornato in tempo reale.

Centrodestra in vantaggio anche nel collegio UO4 (Asti, Alessandria, Chieri): con 66 sezioni scrutinate su 906, Paolo Zangrillo raccoglie il 51,5% contro il 25,5 di Maria Rita Rossa del centrosinistra. Il dato aggiornato in tempo reale.

Risultato simile nel collegio UO5 (Cuneo, Carmagnola), dove Giorgio Maria Bergesio del centrodestra con 101 sezioni su 866 scrutinate è avanti con 58,4% su Fiammetta Rosso del centrosinistra, ferma al 21,4%. Il dato aggiornato in tempo reale.