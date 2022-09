All'uninominale per la Camera il centrodestra in largo vantaggio in 8 collegi su dieci

Primi risultati del maggioritario alla Camera in Piemonte. Sono dieci i deputati che la regione manderà attraverso il voto uninominale, cinque per il Piemonte 1 e cinque per il Piemonte 2. Il centrodestra è largamente in vantaggio in otto collegi. Nei due collegi di Torino invece la partita è aperta. A Torino centro in vantaggio il centrosinistra, in periferia è testa a testa.

Piemonte 1, collegio UO1 (Torino centro e Mirafiori)

Riccardo Magi del centrosinistra in vantaggio su Elena Chiorino del centrodestra. Il dato aggiornato in tempo reale

Piemonte 1, collegio UO2 (Torino San Paolo e periferia nord)

Testa a testa tra Augusta Montaruli (centrodestra) e Stefano Lepri (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 1, collegio UO3 (Collegno, cintura est)

Elena Maccanti (centrodestra) in vantaggio su Davide Gariglio (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 1, collegio UO4 (Chieri, Canavese)

Alessandro Giglio Vigna (centrodestra) in vantaggio su Antonella Giorndano (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 1, collegio UO5 (Moncalieri, Val Susa, Val Pellice, Pinerolo).

Roberto Pella (centrodestra) in vantaggio su Carmen Bonino (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 2, collegio UO1 (Alessandria)

Riccardo Molinari (centrodestra) in vantaggio su Federico Bodo (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 2, collegio UO2 (Novara, VCO)

Luigi Alberto Gusmeroli (centrodestra) in vantaggio su Emanuela Allegra (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 2, collegio UO3 (Biella, Vercelli) - 24 sezioni su 449

Andrea Delmastro Delle Vedove (centrodestra) in vantaggio su Maria Moccia (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 2, collegio UO4 (Asti, Alba)

Marcello Coppo (centrodestra) in vantaggio su Andrea Ghignone (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.

Piemonte 2, collegio UO5 (Cuneo)

Monica Ciaburro (centrodestra) in vantaggio su Luca Pione (centrosinistra). Il dato aggiornato in tempo reale.