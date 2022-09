Profumi dell'est, maxi operazione della guardia di finanza contro il "tarocco"

Arrivavano per la maggior parte dall'Ungheria e poi finivano sui banchi dei mercati del nord-ovest i profumi, gli orologi, gli accessori d'abbigliamento e le borse in pelle dei più noti marchi di abbigliamento italiano e straniero contraffatti e destinati alla commercializzazione in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Le guardie di finanza di Torino e Gorizia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torino, nell'ambito dell'operazione ribattezzata "Profumi dell'est", nei confronti di 17 persone di origine rom-macedone (di cui 5 agli arresti domiciliari e i restanti 12 sottoposti all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Gli indizi di colpevolezza, acquisiti tramite un'indagine svolta tramite intercettazioni telefoniche e il posizionamento di telecamere e GPS veicolari, hanno svelato un presunto sodalizio criminale attivo fin dal 2017.

L’attività di polizia giudiziaria in corso è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese – Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria Torino con l’ausilio della Compagnia Monfalcone.