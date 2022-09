Quattro bulldog feriscono una guardia zoofila

Operazione del Gruppo Intervento Operativo Guardie Zoofile. Quattro bulldog inglesi, costretti a vivere in una cantina del quartiere Vallette di Torino, legati ad una catena., in uno spazio angusto, senza luce. Gli agenti hanno così ispezionato la cantina, trovando i bulldog in buone condizioni di salute.

Portati in salvo, si aspetta l'esito delle indagini, per capire a chi affidarli. Un recupero traumatico per gli operatori che sui social hanno pubblicato le immagini dei graffi dei cani come reazione all'intervento. Ma sono gli stessi operatori a “giustificare” la reazione dei cani, ricordando che l'intervento in coppia degli operatori è giustificato proprio per gestire queste situazioni.

Riportata la calma, i cani sono stati prelevati dalla cantina e portati in struttura protetta e idonea, dove riceveranno tutte le cure e attenzioni del caso.