Torna "La posta di yoyo", con le nuove puntate registrate al Centro di Produzione Rai di Torino

Nuovi episodi in arrivo per "La posta di Yoyo", in onda dal lunedì al venerdì alle 17 su Rai Yoyo, oltre che su RaiPlay. Dal 16 settembre i due coinquilini della "casa della posta", Carolina Benvenga e Lallo il Cavallo, insieme al loro vicino di casa Lorenzo Branchetti, torneranno con nuove avventure per divertire i bambini e a leggere le letterine dei piccoli telespettatori. Tra le novità di questa edizione, registrata come sempre al Centro di Produzione Rai di Torino, le voci fuori campo di Stellina, l'amica del cuore di Lallo e della Maestra Rosa, che abita al piano di sopra. Tante puntate saranno dedicate a temi come ambiente, raccolta differenziata, salvaguardia del pianeta, lotta al cambiamento climatico e allo spreco alimentare, inclusione, diritti dei bambini e delle bambine.