Rally Città di Torino, feriti due carabinieri

Sull'incidente al Rally Città di Torino sono in corso delle indagini. Si sa che ieri sera, nell'ultima giornata, un carabinieri è rimasto ferito (quattro giorni di prognosi) da un'auto cosiddetta “scopa, che segue le vetture in gara, che lo ha travolto. Si parla di un altro carabinieri meno ferito del primo che ha riportato lesioni nel tentativo di aiutare il collega. Uno spettatore si sarebbe presentato al pronto soccorso 45 minuti dopo i fatti dicendo di essere rimasto coinvolto nell'impatto. Ora i carabinieri indagano per appurare l'esatta dinamica dei fatti. Al momento dall'organizzazione del Rally fanno sapere che il conducente dell'auto ”scopa" avrebbe riferito di un improvviso malfunzionamento dei freni.

La foto è del portale Infodifesa.it