Rissa a bottigliate in un bar di Novara, locale chiuso per 5 giorni

Una rissa notturna, con bottiglie di vetro usate come armi, tra diversi pregiudicati, ha portato la Questura di Novara a disporre la chiusura per 5 giorni di un bar in Corso della Vittoria. Il provvedimento fa seguito all'intervento notturno di vari equipaggi delle volanti a seguito di un episodio definito dalla questura "di grave allarme sociale e di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Gli agenti intervenuti hanno identificato le persone coinvolte data anche la "la scarsa collaborazione del titolare" ed alla ricostruzione delle dinamiche della lite che era iniziata all'interno del locale e proseguita in strada con l'uso anche di bottiglie rotte.