Rogo in ospedale a Pietra Ligure, morto 94enne originario di Vercelli

E’ deceduto dopo quattro giorni di agonia Franco Arrigoni, il 94enne di origini vercellesi coinvolto nell’incendio di domenica notte all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) e trasportato presso la Terapia intensiva del capoluogo.

Nonostante l’impegno profuso da tutto il personale sanitario che l’ha avuto in carico, fin dalla mattinata di giovedì il suo quadro clinico si era improvvisamente aggravato.

“Sono addolorato per l‘accaduto e sono vicino alla famiglia in questo delicato momento” dichiara Marco Damonte Prioli, direttore generale di ASL 2: “Alle condoglianze che porto a nome di tutta l’Azienda aggiungo che stiamo lavorando tuttora con le forze dell’ordine e con la Magistratura per fare chiarezza sulla vicenda.”