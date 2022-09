Salvataggio col verricello per due alpinisti in difficoltà

Salvataggio, per fortuna a buon fine, col verricello da parte degli uomini del Soccorso Alpino che hanno raggiunto due alpinisti rimasti bloccati sul Monviso, lungo la cresta est della montagna. Un recupero complicato dal meteo che era negativo per organizzare una missione dal cielo. Per questo i due sono stati prima guidati telefonicamente verso un percorso che, a quota 3500 metri, conduce a mezza costa alla via normale, la Via della Lepre. È quindi decollato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha raggiunto i due alpinisti, avevano sintomi di ipotermia ma non sono feriti.