Si vota domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio in diretta sul nostro sito

Dopo gli ultimi appelli al voto la parola passa agli elettori. In seguito al taglio approvato dal referendum del 2020 saranno 43 i parlamentari eletti in Piemonte - nel 2018 furono 67- .

A Torino sono quasi 634 mila gli aventi diritto al voto, tra questi 1855 giovani che voteranno per la prima volta, in 17 diventeranno maggiorenni proprio domani. Per la prima volta in base alla legge in vigore dal 2021 potranno votare tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età sia per la Camera che per il Senato.

Gli elettori si troveranno in mano due schede. Una rosa per la Camera, e l'altra gialla per il Senato.

Le schede riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Non è ammesso nella singola scheda il voto disgiunto. Si appone una sola croce che servirà a dare il proprio voto sia per il proporzionale sia per il maggioritario.

Gli uffici anagrafici resteranno aperti con orari straordinari per coloro che abbiano smarrito la scheda elettorale. In corso valdocco 20 oggi dalle 8 alle 18 e domani dalle 7 alle 23 sarà sempre possibile ritirare un'autocertificazione sul momento.

Saranno allestiti 40 seggi speciali negli ospedali per chi ha problemi di salute, ciascuno con un presidente e due scrutatori, più altri 45 che gireranno nei luoghi di cura sotto i 100 pazienti, o a domicilio per chi non può spostarsi.

Non sono richiesti nè green pass nè mascherine per accedere al seggio.