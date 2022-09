Spari nella movida a San Salvario

Colpi di pistola a salve sono stati sentiti ieri sera a Torino nel quartiere San Salvario in via Saluzzo, in una delle zone più frequentate della movida estiva. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno accertato rapidamente che a sparare è stata una pistola scacciacani. Non risultano feriti.

I colpi dell'arma da fuoco sono stati condivisi sui social attraverso un video realizzato da uno noto streamer torinese che al momento delle esplosioni si trovava in un locale poco distante assieme ad alcuni amici.