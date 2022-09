Il ritorno in aula è anche segnato dall'aumento del traffico in città, che diventa spesso caotico e pericoloso proprio nei pressi degli istituti. Torino lancia un esperimento in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile : auto vietate davanti a 10 scuole della città. Per ora fino a gennaio ma in tanti sperano per sempre .

