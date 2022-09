Sveglia e cosciente la donna rimasta ferita in un grave incidente in tangenziale a Torino

E' sveglia e cosciente al CTO di Torino, con un trauma toracico ma in prognosi non riservata la donna rimasta ferita poco prima delle 12 di oggi (ndr martedì 6 settembre) in uno scontro tra un mezzo pesante ed un'utilitaria vicino allo svincolo Sito della tangenziale sud.

Con lei c'era anche il suo bambino, entrambi sono stati soccorsi e liberati dai Vigili del Fuoco grazie a un divaricatore idraulico e affidati all'equipe sanitaria. E' stato poi messo in sicurezza il serbatoio danneggiato del tir togliendo il carburante che rischiava di fuoriuscire. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e i tecnici della società autostradale.



Dai primi accertamenti, sembra che il tir sia sfuggito al controllo dell’autista, probabilmente a causa di una foratura, e abbia travolto l’auto che si era fermata in panne sulla corsia di emergenza.