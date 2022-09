A Torino arriva il Festival "Kairòs open air"

La compagnia torinese Onda Larsen si lancia in una nuova avventura e inaugura un nuovo festival sotto la Mole: "Kairòs open air". Generi teatrali diversi e ingresso gratuito dal 15 al 24 settembre nel teatro Spazio Kairos di Via Mottalciata 7 a Torino, aperto nei tempi duri della pandemia. Il festival fa parte del progetto “Aion”, vincitore del bando Periferie della Città di Torino. In cartellone prosa, stand up, cabaret e musica, un programma variegato per i generi più diversi. Si parte il 15 settembre con Alessandro Barbaglia, Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2021, con il suo "Storie vere al 97%", recital di storie su fatti famosi. Ma anche Dario Di Benedetto con la sua ironia sul presente, c'è uno spettacolo firmato da Onda Larsen che rilegge in maniera arguta e dissacrante Shakespeare, un concerto di musiche da Oscar, e una serata che omaggia i Cafè Chantant. Tutti gli appuntamenti sono alle 21, gratuiti con tessera Arci. Posto limitati, per prenotarsi scrivere a info@ondalarsen.org