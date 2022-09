Terra Madre al rush finale, tema centrale l'alimentazione a scuola

A Terra madre si è parlato di scuola e alimentazione. La rivoluzione comincia anche tra i ragazzi ed i bambini. Una buona politica alimentare nelle mense scolastiche può aiutare anche ad affrontare la crisi climatica.

Serve però una modifica radicale. Questo concetto è emerso da un incontro durante il quale è stata presa a modello la piana fiorentina, in Toscana, qui la società Qualità e Servizi rifornisce le mense di sei comuni, per un totale di 8.000 pasti al giorno in 70 scuole, valorizzando le materie prime, locali e stagionali.