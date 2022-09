Morta la donna investita mentre andava in bicicletta. Lo scontro con una 600 guidata da una 74enne

Era stata investita mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa, a Verolengo, nel Torinese. Lo scontro con una Fiat 600, guidata da una donna di 74 anni le ha provocato gravi ferite. Inutili i soccorsi con l'elicottero, che l'ha portata in pochi minuti al Centro Traumatologico di Torno, il Cto, dove è rimasta per tutta la notte. Questa mattina Alfonsina Martino, 68 anni è morta. Non si conoscono esattamente le circostanze dell'incidente di ieri mattina in via Casale. I carabinieri della compagnia di Chivasso e gli agenti della polizia locale stanno svolgendo accertamenti.