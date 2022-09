Tir bloccato con 300 quintali di catrame

Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Verbania con una autogru e i volontari del distaccamento di Baceno per liberare un autoarticolato carico di 300 quintali di catrame rimasto incastrato lungo la strada statale 659 della valle Antigorio e Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola.L'episodio è accaduto questo pomeriggio nell'abitato di Baceno, all'altezza del bivio che porta all'alpe Devero.

Il mezzo pesante, nel percorrere la curva, è rimasto incastrato con le ruote posteriori sul tornante. L'intervento è durato circa due ore e la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti.