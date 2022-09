Il saluto a Torino dallo spazio di Samantha Cristoforetti

Arriva dallo spazio un saluto speciale a Torino, alle sue eccellenze e al suo Politecnico. A farlo, dalla Stazione Spaziale Internazionale, è Samantha Cristoforetti che sul suo Twitter pubblica non solo un'immagine dal cielo della città, ma anche una sua fotografia con in mano la bandiera dell'ateneo torinese.

"Ciao Torino! Oltre ad essere bellissima città d'arte, Torino è anche una delle capitali europee dell'aerospazio", twittaAstroSamantha, ricordando che "tanti elementi della SpaceStation sono nati a Torino!". E in un secondo tweet manda unringraziamento e un plauso al Politecnico di Torino, dicendosi"ancora onorata per la laurea ad honorem in Ingegneria Aerospaziale che ho ricevuto là pochi anni fa. Grazie perché insegnate alla prossima generazione di ingegneri", aggiunge rivolgendosi poi agli studenti ai quali dice "qualche volta è dura, ma ottenete questo", riferendosi alla sua foto.