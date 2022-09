Torna Floreal, la manifestazione dedicata alle piante alla palazzina di caccia di Stupinigi

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi torna per il secondo anno consecutivo FLOReal, una tre giorni dedicata ai fiori e alla cultura green. Un festival che vuole incidere sulla sostenibilità con la mostra mercato che ospiterà florovivaisti provenienti da tutta Italia, la realizzazione di due giardini temporanei tematici, uno dedicato ad ansia e depressione e l'altro alle piante edibili, un palinsesto culturale e un insieme di laboratori pensati per i più piccoli.

L'ingresso è 7 euro, per bambini fino ai 14 anni il biglietto è gratuito.

L'evento è organizzato dall'associazione società orticola del piemonte in collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano, Associazione Stupinigi, il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Associazione Gomboc e il Festival Teatro a pedali.

Ospite d’onore di questa seconda edizione sarà il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che in occasione del proprio centenario parteciperà in forze alla manifestazione con quattro stand dedicati e con l’organizzazione di incontri e laboratori per raccontarsi e guidare il visitatore alla scoperta dei segreti del parco nazionale più antico d’Italia.