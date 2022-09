Torna Golosaria, due weekend in 30 paesi del Monferrato

Torna a settembre, in due fine settimana, Golosaria, la rassegna ideata 16 anni fa dal giornalista alessandrino Paolo Massobrio che celebra l'enogastronomia monferrina. Appuntamento tra i castelli di Alessandrino e Astigiano, con degustazioni, eventi e iniziative diffuse nei borghi delle colline Unesco.

L'edizione 2022 si sdoppierà il 10-11 e 17-18 settembre, partendo da Casale. In entrambi i fine settimana più di 30 paesi, residenze, strutture ricettive proporranno iniziative. Golosaria sarà anche occasione per andare a caccia delle Big Bench sparse in tutto il territorio: sono 22 le panchine giganti installate in punti panoramici da cui ammirare gli scorci più suggestivi del Monferrato.

L'evento è realizzato con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazioni Cr Alessandria e Torino, Camera di Commercio Alessandria-Asti.