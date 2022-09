Torna in piena forma la fiera del Peperone di Carmagnola dopo due anni di covid

A Carmagnola l'edizione numero 73 della tradizionale fiera del peperone, eccellenza del territorio: siamo andati a vedere in un'azienda agricola come viene coltivato. E soprattutto, con la siccità, che annata è stata.

Ma non solo peperone: la Fiera di Carmagnola è anche l'occasione per riscoprire bellezze artistiche nascoste. Come i dipinti cinque-seicenteschi di Giovanni Angelo Dolce e Giovanni Battista Della Rovere, in mostra alla Chiesa di San Filippo.

Servizio di Massimo Lanari, montaggio di Alessandro Mancuso

Intervistato Mario Cordero, Organizzatore mostra "Nel cuore di Maria"