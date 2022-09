Torna ‘Life is Pink’, la campagna di sensibilizzazione contro i tumori femminili

Torna ‘Life is Pink’ (la vita è rosa), la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili promossa nel mese di ottobre dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. A rendere riconoscibile la campagna, un cuore rosa, insieme all’hashtag #sostienicandiolo. Il logo di questa quinta edizione è stato disegnato da una paziente dell’Istituto di Candiolo IRCCS.

I fondi raccolti durante l’iniziativa serviranno ad acquistare uno speciale microscopio a scansione laser progettato per l'analisi delle biopsie, in particolare per i tumori della mammella, che facilitano l’esame del tessuto tumorale rimosso in pochi minuti, al fine di evitare successivi interventi.

Il progetto potrà contare sul sostegno di numerosi partner e sull’appoggio di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Si parte con la 23esima edizione della ‘Pro Am della Speranza - The Green is Pink’, una gara di golf il 4 ottobre, al Golf Club Royal Park I Roveri dove si affronteranno 22 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno deciso di aderire. Tanto il materiale che si potrà acquistare per sostenere la ricerca: il “TOH”, l’opera che l’artista Nicola Russo ha creato ispirandosi ai famosi toret si colorerà di rosa. E poi t-shirt, braccialetti, borse, agende e pochette che si potranno trovare in alcuni negozi del centro di Torino, e sul sito web della Fondazione, oltre che nel punto “Sostieni Candiolo” situato all’ingresso dell’Istituto.

In vendita anche un biscotto a forma di cuore di colore rosa ed è stata rinnovata la partnership con il VII Rugby Torino che sosterrà la Fondazione attraverso diversi momenti dedicati.