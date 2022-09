Travolto da una frana in Valsusa. Muore 40enne astigiano

Ci hanno sperato fino all'ultimo. Privo di conoscenza, ma ancora vivo. Una lotta contro il tempo in un'operazione di soccorso delicatissima. Purtroppo inutile. E' morto così un escursionista travolto da una scarica di sassi sotto la cima di Rocca Patanua, nel comune di Condove in Valsusa.



Ultima domenica di settembre, ideale per un'escursione. La montagna che dà, la montagna che toglie. Imprevedibile. Tutto avvenuto in pochi secondi. I sassi che rotolano all'improvviso. L'allarme è stato lanciato alle 14,30 da un tecnico del Soccorso alpino che per caso si trovava in zona. Aveva avvistato la vittima a valle del sentiero, trascinata dalla frana.



Scattano i soccorsi. Arriva l'elicottero del soccorso alpino con un infermiere e una squadra tecnica. L'uomo stabilizzato e messo in barella. La discesa per nulla facile. Più a valle, l'equipe sanitaria ha tentato le manovre di rianimazione cardiovascolare, ma purtroppo l'uomo era morto. Aveva appena 40 anni, residente nell'astigiano.