Ucciso da una lastra in ferro in un cantiere di Limone, tre condanne in primo grado a Cuneo per la morte di un operaio 59enne. L’incidente nel febbraio 2020 causò la morte di Bashkim Toska, 59 anni, colpito da una lastra di ferro. Inflitti due anni di pena al datore di lavoro, due anni e 4 mesi all’amministratore di un’altra impresa edile, un anno e 4 mesi a un dipendente di quest’ultima.