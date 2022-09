Peste suina, posati 115 chilometri della rete anti-cinghiali

Sono 115 i chilometri di rete anti-cinghiali posati nella “zona rossa” tra Piemonte e Liguria, dove da fine dicembre 2021 si è sviluppata un'epidemia di peste suina africana. Oggi, martedì 27 settembre, ad Abasse, località di Ponzone (Alessandria), sopralluogo del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, delegato alla trattazione e alla gestione dell'emergenza della peste suina africana, accompagnato dal commissario straordinario, Angelo Ferrari, e dal prefetto di Alessandria, Francesco Zito. "Siamo vicini al completamento dell'opera che consentirà di contenere definitivamente la diffusione della peste suina africana. - spiega Costa, in una nota - Continuiamo in questa direzione. Rinnovo il mio impegno per mettere a disposizione della struttura commissariale le risorse necessarie per ultimare la posa delle barriere".