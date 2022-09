Un uomo di origini peruviane è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica con tre colpi di forbici. E' successo in via Di Nanni, all'angolo con via San Bernardino, a pochi metri dalla chiesa, nel quartiere Borgo San Paolo a Torino.

La vittima è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata all'ospedale Mauriziano del capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito da un altro sudamericano dopo un diverbio. Sull'accaduto indaga la polizia.