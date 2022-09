Uomo ferito nella notte a Sauze d'Oulx

Un uomo, con una ferita al collo, è stato trovato la scorsa notte dai carabinieri a Sauze d'Oulx. Trasportato prima a Susa e poi, con l'eliambulanza, alle Molinette di Torino, è stato suturato e poi tenuto in osservazione qualche ora in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita e ora è ricoverato nel reparto di Chirurgia. Ai militari, l'uomo avrebbe raccontato di essere stato aggredito a scopo di rapina.