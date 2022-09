Vento, piogge e tetti divelti: il maltempo sferza il Piemonte

Come da previsioni, il maltempo è tornato a sferzare il Piemonte. Colpito in particolare il Nordest della regione. Nel Vercellese i forti temporali hanno causato diversi danni. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Bianzè per un tetto divelto e per alcuni pali pericolanti finiti sulle strade. Altri interventi sono ancora in corso. Problemi anche in Valsesia: registrati venti a quasi 100 chilometri l'ora, oltre ad alberi abbattuti e problemi ai tetti. Forti raffiche di vento e temporali intensi, con grandine, anche nel Biellese. Tante le piante cadute lungo le strade o sopra i pali dell'alta tensione. Oltre 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco. La zona piu' colpita e' quella dei comuni di Lessona, Cossato, Ternengo, Valdilana (Valle Mosso e Soprana), Casapinta e Mezzana Mortigliengo dove il tetto di una casa è letteralmente volato via. A Massazza più di 10 pali telefonici sono stati abbattuti dal temporale vicino al cimitero e lungo la via per Salussola. Tante le abitazioni rimaste al buio nei comuni colpiti dal maltempo, come Vigliano Biellese dove un fulmine si e' abbattuto nella centralissima via Milano, lasciando senza corrente molte case della zona.

Proprio il maltempo sta rendendo difficoltose, nel Verbano, le ricerche di una 80enne sparita nella zona di Caprezzo. Era uscita di casa nel tardo pomeriggio per una passeggiata ma non è più tornata. L'allarme lanciato in serata dai familiari. Sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco.