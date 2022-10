Incidente mortale a Bellinzago. Due giovani vittime all'alba

A tutta velocità, lo schianto contro il muretto di cemento del ponte sul canale regina Elena. Così violento da essere sbattuti sull'altro lato. L'auto completamente squarciata. Una serata tra amici finita in tragedia alle porte di Bellinzago sulla strada che porta a Cameri.

Sono le sei del mattino, il ritorno a casa dopo una notte per locali. Su una megane ci sono Siria Esposito, 21 anni, lato passeggero, il fidanzato Gabriel Suppa di 23 alla guida. Dietro, sul sedile posteriore un amico di 22 anni.

Nello schianto Siria muore sul colpo, l'amico nel pomeriggio dopo essere arrivato in condizioni gravissime al maggiore di Novara. Gabriel solo ferite lievi, anche lui in ospedale in codice giallo. Risultato positivo all'alcol test, è stato arrestato. I carabinieri stanno vagliando la dinamica esatta dell'incidente. Non sono coinvolte altre vetture. L'alcol determinante, sicuramente la velocità e la perdita del controllo dell'auto. Anche questa volta resta il dolore di vite spezzate e di chi rimane.

Servizio di Matteo Spicuglia