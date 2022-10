A Soelden prima prova per Marta Bassino

La campionessa di sci Marta Bassino questa mattina inizia l'avventura nella Coppa del Mondo con il consueto gigante sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, in Austria. Inizio della gara previsto alle 10 con la prima manche, seconda alle 13,05. L'olimpionica cuneese punta all'oro, sperando di ripetere il piazzamento dell'ottobre 2020. Del resto proprio Soelden aveva segnato il suo primo podio in Coppa, quattro anni prima. Marta si dichiara soprattutto serena e molto carica, convinta di essersi impegnata al massimo nella preparazione atletica estiva e nell'allenamento in pista sulle nevi della Patagonia: “Oggi mi concentrerò su me stessa e penserò soltanto a sciare”