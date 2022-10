A Cuneo il Terzo Paradiso dei talenti di Michelangelo Pistoletto

La rinascita deve partire dai bambini. È questo il senso del Terzo Paradiso dei Talenti, l'opera realizzata dal grande artista biellese Michelangelo Pistoletto per la fondazione Crc a Cuneo. La scultura, che misura 13 metri di lunghezza per 7 di altezza, è rappresentata dalla riconfigurazione del segno matematico dell'infinito - il classico otto capovolto- aggiungendo al suo centro un terzo cerchio, ed è frutto della fusione del genio dell'artista, che da più anni ripropone la forma dei tre cerchi come simbolo di rinascita collettiva e la spontaneità dei bambini delle materne e delle primarie, autori dei disegni che compongono la figura.